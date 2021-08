Deputado Arthur Maia (DEM-BA) é o relator da PEC 32, que prevê a reforma administrativa - Gustavo Sales/Câmara dos Deputados

Publicado 03/08/2021 19:15 | Atualizado 03/08/2021 19:30

Relator da reforma administrativa (PEC 32) na comissão especial da Câmara dos Deputados, Arthur Maia (DEM-BA) voltou a sinalizar, nesta terça-feira, que seu relatório vai tratar da avaliação de desempenho de servidores — apesar de o governo já ter afirmado que enviará ao Parlamento um projeto específico sobre o assunto . Segundo Maia, a análise do profissional será "impessoal" e contará com a opinião do usuário do serviço público.

"Não será dado a nenhum chefe de plantão o direito de demitir por seu gosto, por sua vontade exclusiva. Tem que ter a avaliação do usuário do serviço público, o que é fácil por meio da internet e da tecnologia", disse o parlamentar durante sua participação no fórum Estadão Think, realizado pelo Estadão com patrocínio da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

"A avaliação deve ser muito mais no sentido de premiar o funcionário que tenha um bom desempenho do que punir o mau desempenho", declarou.



"Essa lei não pode ser vista de maneira nenhuma para punir o servidor, sequer pra punir aquele que não esteja atingindo o desempenho que nós achamos satisfatório. É uma lei que valorize e premie o bom servidor público, esse é o proposito", declarou.

"Portanto, nós temos sim que acabar com promoção em tempo de serviço e imaginar sim uma avaliação do desempenho. E às vezes parece que é ofensa no Brasil falar em avaliação de desempenho. Você falar que um professor tem que ser avaliado é pior do que você jogar pedra na cruz. As pessoas entendem isso como ofensa, avaliar um professor", disse o deputado na ocasião.