Lista saiu no DO municipal desta terça-feira

Publicado 03/08/2021 18:57 | Atualizado 03/08/2021 18:59





De acordo com a SME, as convocações "obedecem rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos nos respectivos concursos". Segundo a pasta, a expectativa é que as admissões sejam feitas progressivamente e que todos estejam em sala de aula até o final de agosto - considerando que depois desta publicação do provimento ainda há a etapa de exame médico admissional, além das ações administrativas de análise de documentação e escolha de lotação. Saiu no Diário Oficial desta terça-feira a lista de convocação dos 1000 professores aprovados em concursos realizados entre 2016 e 2019 pela Secretaria Municipal de Educação (SME), como anunciado pelo titular da pasta, Renan Ferreirinha . Estão sendo chamados educadores de diversas disciplinas e etapas escolares para vagas de professor de Educação Infantil; professor Adjunto de Educação Infantil; professor de Ensino Fundamental – Anos Iniciais; e professor de Ensino Fundamental – Anos Finais.De acordo com a SME, as convocações "obedecem rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos nos respectivos concursos". Segundo a pasta, a expectativa é que as admissões sejam feitas progressivamente e que todos estejam em sala de aula até o final de agosto - considerando que depois desta publicação do provimento ainda há a etapa de exame médico admissional, além das ações administrativas de análise de documentação e escolha de lotação.

A categoria comemorou a medida. Em nota, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) afirmou que "a convocação destes profissionais é uma vitória da categoria e do Sepe que, há anos, vem lutando pela chamada de concursados aprovados para suprir as carências de professores nas escolas municipais do Rio".



REMUNERAÇÕES



- Professor Adjunto de Educação Infantil

Vencimento base inicial: R$2.655,95

Remuneração com vantagens: R$3.016,33



- Professor de Educação Infantil

Vencimento base inicial: R$4.554,30

Remuneração com vantagens: R$4.914,68