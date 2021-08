Programa CapacitaRJ chega à região do Médio Paraíba - Divulgação

Publicado 03/08/2021 12:32 | Atualizado 03/08/2021 12:33

A partir desta terça-feira (3 de agosto), a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) leva o programa 'Capacita RJ' nos municípios para o Médio Paraíba fluminense. Durante três dias, servidores de oito prefeituras da região serão instruídos sobre temas da administração pública, para facilitar o trabalho diário e também contribuir para melhor execução do orçamento. A iniciativa, em parceria com a Fecomercio, será realizada no Senac Resende.

Mais de 100 servidores das prefeituras de Piraí, Barra do Piraí, Pinheiral, Porto Real, Rio das Flores, Rio Claro, Volta Redonda e Resende vão participar dos cursos. As aulas, presenciais, serão ministradas por subsecretários e equipes técnicas da Seplag RJ.

"O CapacitaRJ é um programa de treinamento e aperfeiçoamento de servidores municipais, que nasceu na primeira etapa do Governo Presente, por meio de uma demanda dos prefeitos ao governador Cláudio Castro, que me deu a missão de promover um curso rápido para auxiliar as prefeituras com ferramentas de gestão. Até setembro esperamos já ter realizado uma primeira rodada de treinamentos em todas as regiões", diz o secretário de Planejamento e Gestão, José Luís Cardoso Zamith.

Serão oferecidos cinco cursos: Noções Básicas de Gestão de Processos; Noções Básicas de Gestão de Projetos; Introdução ao Ciclo de Contratações; Noções Básicas de Planejamento e PPA e Noções Básicas de Orçamento. As aulas terão duração entre três e seis horas, e serão realizadas de forma sequencial.

Essa é a terceira edição do CapacitaRJ, que já passou pelas regiões Serrana e Centro Sul, qualificando mais de 150 servidores municipais.