Silvio SantosReprodução

Publicado 02/08/2021 10:34

Rio - Silvio Santos voltou a apresentar o 'Programa Silvio Santos' neste domingo após quase dois anos afastado do ‘SBT’. Por conta das férias, que foram seguidas da pandemia, o apresentador só pode reocupar seu lugar na grade da emissora no último final de semana. Mas apesar da expectativa para a volta de Silvio à TV, o que mais chamou a atenção dos telespectadores foi a aparência do apresentador.

Como se tivesse passado por algum tipo de procedimento estético de harmonização facial, Silvio, que tem 90 anos, surgiu com a testa extremamente lisa - sem linhas de expressão -, com a bochecha modificada e, claro, o que chamou mais atenção: os dentes maltratados. Nas redes sociais, a aparência do apresentador virou meme. "O Silvio Santos morreu e tem um sósia com deep fake no lugar. Olha essa boca derretida", escreveu um seguidor.



Outros telespectadores também notaram mudança na voz de Silvio. Um dos motivos, claro, poderia ser a nova dentição. Também nas redes sociais, fãs especulam que o apresentador tenha retirado lentes dentárias, que após um tempo de uso, deterioram os dentes naturais.

q isso gente… o silvio santos morreu e tem um sósia com deep fake no lugar, olha essa boca derretida D: pic.twitter.com/Ftm1P18rJS — calaboca.co (@bisualvoy) August 1, 2021

Nossa tá horrível os dentes do Silvio em, deve ser isso que tá fazendo a voz dele estar estranha #SilvioSantos pic.twitter.com/ZOcK7mxoKB — Mateus Costa(@mateusnarrador) August 1, 2021