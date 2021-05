Governador Cláudio Castro Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 12:30

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), vai antecipar para esta sexta-feira os salários de abril para 464.842 servidores ativos, inativos e pensionistas. Está é a 6ª vez, desde que o governador Cláudio Castro assumiu o comando do estado, que os pagamentos são depositados antes do décimo dia útil previsto no calendário oficial. O valor líquido da folha de abril é de R$ 1,85 bilhão. Os pagamentos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.

"O pagamento dos salários em dia é um dos compromissos firmados pelo governador Cláudio Castro com os servidores do Estado do Rio de Janeiro", informou a secretaria.

"Gestão austera e responsável dá resultado. É compromisso do nosso governo pagar os servidores em dia. E quando conseguimos antecipar os salários, esse é um reconhecimento à dedicação e empenho do funcionalismo público. Os servidores merecem todo o nosso respeito. E, além disso, os salários ajudam a movimentar a economia fluminense", destacou o governador.



A antecipação do pagamento dos servidores estaduais chega às vésperas do Dia das Mães, comemorado no domingo, a segunda data mais importante do ano para o comércio, só perdendo para o Natal. A expectativa é que o depósito dos salários ajude a movimentar a economia fluminense.