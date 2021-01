Mayara dos Santos é prima e madrinha da Alice Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por Yuri Eiras

Publicado 02/01/2021 11:31 | Atualizado 02/01/2021 12:21

Rio - A família da pequena Alice Pamplona da Silva de Souza, de apenas cinco anos, gravava o foguetório de Réveillon no Morro do Turano no momento em que a menina foi atingida por um tiro no pescoço, no início da madrugada desta sexta-feira . Ela chegou a ser levada para o Hospital Casa de Portugal, em frente à comunidade, mas não resistiu. O corpo de Alice será sepultado na tarde deste sábado , no Cemitério do Caju.

Vídeo mostra momento em que menina é atingida por tiro no Morro do Turano durante o Réveillon. #MeiaHora pic.twitter.com/8i4t1tvDgi — Jornal Meia Hora (@meiahora) January 2, 2021 O episódio aconteceu durante a reunião da família para celebrar o Ano Novo, na casa da prima de Alice, Mayara dos Santos. Ela filmava a festa na comunidade quando ouviu o grito da menina, que estava no quintal assistindo o foguetório. O episódio aconteceu durante a reunião da família para celebrar o Ano Novo, na casa da prima de Alice, Mayara dos Santos. Ela filmava a festa na comunidade quando ouviu o grito da menina, que estava no quintal assistindo o foguetório.

"No vídeo, deu para ouvir o exato momento que ela tomou o tiro. Ela foi atingida no colo do da mãe. Olhei para o corpo, não tinha visto tiro, no primeiro momento", conta Mayara, que reforçou a versão de que não houve confrontos durante o dia. "O morro estava tranquilo, todo mundo feliz".

A família teve outra perda há pouco tempo.



"Perdemos meu avô há quatro meses. Só quis reunir a minha família, já que todo mundo mora muito perto", lamentou Mayara.

O caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova), mas seguiu para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil disse que os pais de Alice já foram ouvidos e que "outras testemunhas estão sendo chamadas para prestarem depoimento".