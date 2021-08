Estação do BRT Guiomar Novaesé reaberta - Divulgação

Estação do BRT Guiomar Novaesé reabertaDivulgação

Publicado 06/08/2021 16:57

Rio - A estação de BRT Guiomar Novaes, no corredor Transoeste do BRT, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, foi reaberta nesta sexta-feira. É a nona estação recuperada e em operação desde o início da Intervenção sobre o modal, que estava com 46 estações fechadas em março. Até o fim de setembro, todas as 46 serão devolvidas à população, promete a Prefeitura do Rio.

A reforma da Guiomar Novaes seguiu o mesmo projeto das demais estações que foram reabertas - Olaria, Cardoso de Moraes, Ibiapina, Praça do Carmo, Tapebuias, Pedro Taques, Outeiro Santo e Recanto das Palmeiras. Entre as alterações estão a substituição de painéis e portas de vidros por chapas metálicas vazadas; fiação embutida; e mecanismos das portas blindadas.

Todas as mudanças implementadas visam minimizar problemas graves no sistema, como depredação e calote, e a redução dos custos com vandalismo e furto, cuja média mensal em todo o sistema é de R$100 mil.

"É uma grande satisfação entregar melhorias para a população como as estações reformadas. E ano que vem chegará uma nova frota de ônibus articulados para os quatro corredores, incluindo o Transbrasil. Nossa meta é entregar um serviço de qualidade, como a população merece", afirmou Maína Celidonio, secretária de Transportes.

"Essa estação é emblemática para mim porque é a primeira do corredor Transoeste. Muitos não lembram, mas antigamente, as pessoas que moravam em Guaratiba, Sepetiba e Santa Cruz, precisavam atravessar de ônibus a serra da Grota Funda para chegar na Barra da Tijuca. Fico muito feliz de participar dessa retomada do sistema. Vamos recuperar todas as 46 estações. Nosso pedido é que a população ajude a preservar esses espaços", declarou Cláudia Secin, interventora do BRT Rio.

"A Estação Guiomar Novaes é muito importante para os moradores do Recreio dos Bandeirantes, pela proximidade com importantes centros comerciais, por ficar muito perto do ponto final de várias linhas de ônibus e ser uma das entradas principais da comunidade do Terreirão", destacou Raphael Lima, subprefeito da Barra da Tijuca.