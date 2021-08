Marcello Novaes e os dois filhos, Pedro e Diogo - Reprodução/Instagram

Publicado 04/08/2021 11:40 | Atualizado 04/08/2021 11:50

Rio - Marcello Novaes está em Portugal com os dois filhos, Pedro e Diogo, e decidiu compartilhar um registro descontraído nesta terça-feira. Nos comentários da publicação no Instagram, quem deixou uma reação carinhosa foi a ex-mulher do ator, Leticia Spiller, mãe de Pedro. Os atores foram casados entre 1995 e 2006.

"Nada pode ser melhor que isso", escreveu Marcello na legenda da foto com os filhos. "Meus amores", respondeu Leticia na sequência, mãe de Pedro, que tem 24 anos. Marcello ainda é pai de Diogo, fruto de um relacionamento anterior com Sheyla Beta, de 26 anos.