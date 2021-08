Juliette lamenta morte de filho da cantora Walkyria Santos - Reprodução

Publicado 04/08/2021 10:28 | Atualizado 04/08/2021 10:51

Rio - Juliette Freire usou as redes sociais, na noite desta terça-feira, para repercutir a morte de Lucas, filho da cantora Walkyria Santos, ex-vocalista da banda Magníficos, aos 16 anos . A vencedora do "BBB 21" fez um alerta aos seguidores sobre comentários maldosos na web e saúde mental.

"Hoje o filho da Walkyria Santos suicidou-se por não suportar comentários maldosos na Internet. Vocês imaginam a dor de perder um filho pela irresponsabilidade ou maldade de alguém? Isso é desumano!", declarou.



"Não é machucando alguém que as suas dores vão diminuir, não é humilhando alguém que você vai ser maior, não é ganhando uma briga que você terá paz. Parem! Com quem quer que seja... por favor parem!", completou a vencedora do "BBB 21".

A morte de Lucas foi confirmada em um comunicado publicado no Instagram da cantora. "Infelizmente hoje o mundo da Família Santos está cinza. Lucas, filho da Walkyria, já não se encontra entre nós. O coração da Walkyria e toda sua família está em pedaços. Essa é uma dor que nenhuma mãe quer passar. Neste momento, pedimos que respeitem o luto e que orem e mandem boas energias para Walkyria e toda sua família. Agradecemos a todos os fãs e amigos pelas mensagens positivas", dizia a mensagem.