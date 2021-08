Ana Paula Padrão - Reporter 03

Ana Paula PadrãoReporter 03

Publicado 04/08/2021 09:50

Rio - Ana Paula Padrão, de 55 anos, relembrou na terça-feira (03) um perrengue com um vibrador. Em participação ao "Que História é Essa, Porchat?", a apresentadora do "MasterChef" contou que tudo começou com seu divórcio.

fotogaleria

Publicidade

"É uma longa história, que se passou durante muito tempo. Uma saga. Quando eu me separei do meu ex-marido, eu precisava rapidamente de um lugar para morar, para ir, mobiliado. E uma querida conhecida minha foi muito gentil em ceder um apartamento que não estava usando. Porém, ela disse:'Tem um probleminha. Eu não tirei algumas coisas minhas que ainda tão lá, eu vou deixar no quarto 2, você ocupa 1 e está tudo certo", iniciou a jornalista, que pode ter um programa solo na Band.

Entretanto, ao realizar a mudança do apartamento, Ana Paula acabou por encontrar alguns objetos nada convencionais no quarto 2, incluindo um saco de veludo contendo um vibrador/dildo. "No que eu peguei, eu já saquei o que era o conteúdo. Era compridão. Parecia um abajur. Eu não abri pra ver porque eu já senti ali peto tato, espessura, formato... embaixo tinha uns lugares que devia ser bateria", contou ela, dando a entender que o objeto em questão era um vibrador.

Publicidade

A jornalista, então, deixou o objeto no quarto, pois a mãe da amiga tinha se comprometido em pegar objetos remanescentes no apartamento. Entretanto, em sua visita, a senhora levou tudo, menos o brinquedo erótico. Nisso, Ana teve que levar o vibrador para sua nova casa. O tempo passou e ela casou-se novamente. Anos se passaram após o casamento e ela precisou, novamente, mudar de imóvel. A partir daí, Ana resolveu se livrar de uma vez do sex toy, que já estava com ela por volta de 5 anos.

Ela, então, colocou o brinquedo na bolsa e foi trabalhar. Na hora da gravação, ela deixou a sacola em seu camarim, entretanto, ao retornar não encontrou a mesma. "Fui, gravei e depois fui para casa. Já era noite e tal, no dia seguinte fui trabalhar e lembrei, 'Caramba, larguei o negócio no camarim'. Cheguei correndo, procurando, entro no camarim, o negócio não tava mais lá. Tinha sumido. Falei, caramba e agora, alguém pegou isso daqui de dentro. Passei o dia gravando, tensa. Cheguei em casa de noite, tensa, contei paro meu marido, ele teve um ataque de riso", relatou ela.

Publicidade

O marido da jornalista, então, sugeriu que ela pedisse as câmeras de segurança da emissora para ver quem havia saído do camarim com a sacolinha na mão. Contudo, Ana Paula preferiu conversar com a estilista, que tinha acesso a todos os camarins. Ao fim, descobriu-se que a sacola tinha sido guardada por uma camareira. "Eu fui ver, que podia ser joia, coisa de valor. Quando eu enfiei a mão dentro, pelo tato...", disse ela, emulando a profissional.

Ana Paula Padrão contou, então, que pediu ajuda a Neusinha, a camareira, para sumir com o objeto no dia seguinte, durante a gravação de uma externa. Porém, com a quantidade de pessoas ficava cada vez mais difícil "desovar" o objeto. "Voltando na van, como quem não quer nada, tum, Neusinha abre a janela e tchum, aquela coisa voou", encerrou Ana Paula, entre risos.

A saga da @anapaulapadrao para se livrar do brinquedinho de uma amiga #PorchatNoGNT pic.twitter.com/Vjnf7gI7h0 — Canal GNT em (@canalgnt) August 4, 2021