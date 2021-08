Paulo Gustavo e Anitta - Marcello Sa Barretto

Publicado 04/08/2021 17:43

Após Romeu, filho mais velho de Paulo Gustavo e Thales Bretas completar dois anos, a cantora Anitta usou seu perfil no Instagram para relembrar conversas com o humorista, que faleceu com complicações do coronavírus.



Na tarde desta quarta-feira (4), Anitta mostrou uma conversa divertida com Paulo Gustavo, onde o ator elogiou a artista e mostrou o desejo de ir ao seu show. "Vou falar com o Thales. Você sabe como é, amor, você é 'Grammy'", brincou Paulo Gustavo.



Anitta não escondeu a saudade. "Revendo nossas conversas ainda não dá para acreditar. Te amo pra sempre. Nunca haverá alguém igual", escreveu a cantora. A carioca ainda mandou um recado para o viúvo, o médico Thales Bretas. "Estou aqui para o que for. Que o babie tenha um aniversário iluminado. Ele com certeza está acompanhando tudo.", completou.



Há três meses, no dia 4 de maio, Paulo Gustavo faleceu vítima de complicações do coronavírus. O artista estava internado desde o dia 13 de março em um hospital no Rio de Janeiro.