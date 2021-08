Andre Marques - Reprodução

Andre MarquesReprodução

Publicado 04/08/2021 13:08

São Paulo - Após rumores de romance com Carol Peixinho, André Marques, apresentador de "No Limite", separou um tempo da sua terça-feira para interagir com seus seguidores. Após abrir uma caixa de perguntas, o artista foi questionado sobre o local mais inusitado em que gostaria de ter relações sexuais. Em seguida, o famoso respondeu postando a imagem de um helicóptero, mostrando que o sexo nas alturas é uma de suas fantasias.

fotogaleria

Publicidade

Ainda durante o papo, outro internauta pediu para André Marques uma receitinha caseira para curar ressaca, entretanto, o contratado da Globo não pôde opinar sobre a situação. "Não sei! Não tenho", escreveu ele.

Esta não é a primeira vez que André Marques abre esse diálogo com seus fãs. Em outra interação no Instagram, ele revelou que após "No Limite" sua meta é ter um programa de auditório. "Meu maior sonho profissional é ter um programa de auditório do meu jeito, com gastronomia junto, com cachorro junto. É o estilo de vida que eu gosto: cozinhar para os amigos, cachorro. É isso”, pontuou.