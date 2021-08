Vanessa Ataides - Divulgação

Rio - As dores musculares ou articulares costumam aumentar no frio e a influenciadora Vanessa Ataídes sabe bem isso. Ela sofre com o peso do bumbum de 126cm e passou a sentir mais dor nos dias em que as temperaturas estão mais baixas.

"Já sinto dores nas costas e no joelho pelo peso que carrego em meu bumbum, só que no frio elas aumentam. Tem dias que chego até travar de não levantar da cama, tendo que tomar uma injeção para diminuir a dor e poder levantar", conta a modelo, que mora em Brasília.

O frio não é bom para Vanessa nem na hora de escolher seus looks. "Eu não uso calça jeans porque não cabe. Apenas roupa de ginástica ou saias longas que não esquentam muito. Definitivamente, o inverno não é minha estação preferida", pontua.