Jojo Todynho - Reprodução

Publicado 04/08/2021 17:16 | Atualizado 04/08/2021 17:18

Jojo Todynho não tem freio para responder às questões dos fãs no Instagram, e nem os fãs na hora de perguntar. Nesta quarta-feira, a cantora abriu a caixinha na rede social e recebeu os mais diversos questionamentos.

Um seguidor em especial quis saber se Jojo era dona de bordel. Jojo não poupou palavras na resposta. "Sim. A única puta que tem lá sou eu. Tô fazendo black friday do programa e o c* tá saindo de brinde. Ah, caralho, essa é pergunta que se faça? Me respeita", pediu a cantora.

Outro seguidor disse que sonhou que Jojo tinha engravidado. A cantora tratou logo de tirar essa questão a limpo e informou quando pretende engravidar.

"Graças a Deus minha menstruação está em dia, mas Deus vai me abençoar novamente e, em 2024, terei o meu filho com seu digníssimo pai, lindo, maravilhoso e amor da minha vida", brincou.