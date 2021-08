Mariana Polastreli e Eduardo Costa - Reprodução de internet

Publicado 04/08/2021 18:27 | Atualizado 04/08/2021 18:34

Após toda polêmica do início, Mariana Polastreli, namorada de Eduardo Costa, não publica muito sobre o relacionamento com o cantor nas redes sociais. Porém, nesta quarta-feira, a influenciadora abriu uma exceção e postou um momento romântico do casal.

Mariana abriu a caixinha de perguntas, no Instagram, e recebeu uma dezena delas. Entre elas, um seguidor quis saber se o cantor era carinhoso. "Eduardo Costa parece ser extremamente carinhoso. Verdade?", questionou. Na resposta, a influencer postou uma foto sentada no colo do artista, em um momento de distração, confirmando que Eduardo é carinhoso.

Sobre a polêmica de que teria fugido de casa para ficar com o cantor, Mariana disse, recentemente, que não pretende dar sua versão dos fatos. "Sinceramente, nem acho que vale a pena. Desde o início preferi deixar que o tempo se encarregasse de mostrar. Me sinto mais em paz assim", disse ela.



