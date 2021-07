Mariana Polastreli e Eduardo Costa - Reprodução de internet

Mariana Polastreli e Eduardo CostaReprodução de internet

Publicado 28/07/2021 05:29 | Atualizado 28/07/2021 05:29

Na noite da última terça-feira (27), Mariana Polastreli se declarou ao namorado, Eduardo Costa. Ela assumiu o romance com o cantor em um post publicado no Instagram. A influencer era casada quando o affair veio à tona, em junho deste ano.

“Uma nova história um filme para viver / Me trouxe a magia de amar você / Uma nova história um pouco de ilusão / Devolveu a paz desse meu coração / Ah, coração…", escreveu ela, citando um trecho de Uma Nova História, música do próprio Costa.

No Instagram do sertanejo, no entanto, não há fotos com a moça.