Letícia SpillerReprodução

Publicado 28/07/2021 05:00 | Atualizado 28/07/2021 05:45

Letícia Spiller acabou de completar 48 anos e esta humilde colunista fica impressionada com a beleza da atriz, que deve tomar alguma porção mágica todos os dias. Pois é, a atriz foi convidada para fazer o remake de 'Pantanal', mas precisou declinar do convite por causa de outros compromissos profissionais já firmados antes do chamado da Globo. Que pena!