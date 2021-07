Dudu Braga - Reprodução

Publicado 28/07/2021 05:00 | Atualizado 28/07/2021 05:50

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, começou um novo tratamento contra um câncer no peritônio (membrana serosa de parede dupla que forra a parede abdominal) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. "Estou bem, ou melhor, estou indo. Continuo fazendo as sessões de quimioterapia, só que mudamos o tratamento para um outro quimioterápico. São oito sessões, já fiz a primeira sessão e farei a segunda nesta quinta-feira (29). O tumor está estável, não houve uma regressão nem uma progressão. Mas, como clinicamente vira e mexe eu preciso voltar ao hospital por conta de algumas infecções e para tomar antibióticos, os médicos decidiram trocar o medicamento", contou ele com exclusividade à coluna.



O produtor musical descobriu o tumor no peritônio em setembro do ano passado, depois de vencer duas batalhas contra o câncer no pâncreas em 2019.