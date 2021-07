Sasha comemora aniversário com festa junina em Angra dos Reis - Reprodução de internet

Publicado 28/07/2021 05:40

Nesta quarta-feira (28), Sasha completa 23 anos. A comemoração aconteceu na terça (27), na casa de Xuxa, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. O tema foi festa junina. João Figueiredo, marido da estilista, exibiu alguns detalhes da reunião em seu perfil no Instagram. As imagens mostram a mesa com decoração e trazem Sasha se divertindo com Xuxa e amiga.

O cantor fez uma declaração pública à sua mulher. "Nunca imaginei que te amaria tanto, e que você seria a mulher da minha vida. Te amo", escreveu ele em seu Instagram.