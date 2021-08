Zé Felipe e Virgínia com a filha, Maria Alice - Reprodução Internet

Publicado 04/08/2021 13:18 | Atualizado 04/08/2021 13:20

São Paulo - O cantor sertanejo Zé Felipe e a influenciadora digital Virgínia não escondem a felicidade após a chegada da pequena Maria Alice, primeira filha do casal. Nesta quarta-feira, Virgínia divulgou em seu canal no YouTube um vídeo em que os dois fazem tatuagens em homenagem à bebê. O casal levou a menina para o local do procedimento e o tatuador reproduziu a mãozinha da criança nos corpos de Zé Felipe e Virgínia.

Zé Felipe escolheu tatuar o peito, enquanto Virgínia escolheu fazer na costela. "Eu fiz na costela e não doeu nada", disse a influencer.

A mãe da influenciadora participou da homenagem e tatuou o braço com o nome e a data de nascimento da neta. O irmão também entrou na onda e tatuou o braço com o nome da pequena.

Veja o resultado: