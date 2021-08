Rafa Kalimann e Bruna Marquezine - Reprodução

Rafa Kalimann e Bruna MarquezineReprodução

Publicado 04/08/2021 21:14 | Atualizado 04/08/2021 21:17

Bruna Marquezine está completando 26 anos nesta quarta-feira e ganhou uma homenagem de Rafa Kalimann. Nas redes sociais, a influenciadora digital publicou uma foto ao lado da atriz e se declarou à amiga.

"Você foi a surpresa boa e inesperada, a leonina que me fez duvidar do meu signo de tantos 'também’s' usados nos nossos diálogos afirmando o quanto vivemos coisas parecidas. Parabéns pelo seu dia, seu ano, sua vida! Ela é preciosa pra Deus pois você é a menina dos olhos Dele. Só felicidade e borboletas no estômago. parabéns", escreveu.









Bruna e Rafa se aproximaram graças à Manu Gavassi, que é amiga da atriz e se ex-colega de "Big Brother Brasil" da influencer.