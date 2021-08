João Vicente de Castro - Divulgação

João Vicente de CastroDivulgação

Publicado 04/08/2021 20:56 | Atualizado 04/08/2021 20:58

João Vicente de Castro brincou nas redes sociais e contou qual é o esporte favorito dele. Em publicação no Twitter, o ator disse que ele vai até as redes sociais do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e procura conhecidos que curtiram postagens dele para, então, deixar de segui-los.

"Meu esporte olímpico preferido atualmente é ir no Instagram do Bolsonaro, ver foto a foto, e dar unfollow em quem curte qualquer publicação", disse. A diretora Maria de Médicis, comentou que não pode praticar o "esporte", porque foi bloqueada pelo presidente. "Não posso participar infelizmente", brincou.

Recentemente, o ator contou que recebe muitos 'nudes' de seguidores nas redes sociais. Em entrevista à revista "Quem", o ator, de 38 anos, também revelou que gosta dos "recebidos". "Eu recebo muitos nudes. Eu gosto de receber nudes. Adoro, agradeço. Mas acho que é normal, pessoa pública é assim, existe essa coisa meio de mitificar. Tem assédio, sim. Antigamente, e é uma coisa que eu não faço mais, eu me sentia obrigado a pegar todo mundo que queria me pegar, toda mulher que eu achava interessante, gata", contou.