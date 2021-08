Pocah - Reprodução

A marca Planet Girls, especializada em roupas femininas, está movendo um processo contra a cantora e ex-BBB Pocah e as intervenientes Gold 120 Produções e Mynd, o motivo alegado pela empresa seria de rescisão contratual e estaria pedindo uma indenização de 30 mil reais, metade do valor total do cachê.



O serviço contratado pela marca foi de divulgação e de fotografar a cantora para a temporada de inverno/verão, além das datas comemorativas do dia das mães e dia dos namorados. O serviço, que incluía uma sessão de fotos de 13 looks, acabou resultando no motivo principal do processo, isso porque a cantora exigiu que a marca realizasse a testagem de covid-19 na equipe que estava encarregada pelo projeto.



Ao recusar o pedido da cantora, a marca alegou falta de tempo prévio e valor altamente inviável para a realização do teste em sete pessoas, que sairia num total de R$ 2.400. Após a recusa, a marca declinou com a campanha e agora processa a cantora em R$ 30 mil.



A Mynd, por sua vez, soltou uma nota através do advogado: “A rescisão contratual se deu por culpa única e exclusiva da marca, que, dentre outras penalidades, optou por não cumprir as exigências e protocolos instituídos pelas autoridades locais, bem como pela Organização Mundial de Saúde diante da pandemia de Covid-19 que assola o mundo. Sendo assim, não há qualquer responsabilidade da artista, muito menos da empresa de publicidade, pela não realização do trabalho objeto da ação. Demais fatos e circunstâncias, serão devidamente esclarecidos em juízo, órgão competente para analisar a causa”.