Publicado 04/08/2021 19:38 | Atualizado 04/08/2021 19:40

Jennifer Aniston deu uma entrevista à revista "InStyle" e revelou alguns segredos para manter o corpo sarado. A atriz disse, inclusive, o que faz quando está estressada ou ansiosa e quer comer alguma besteira.

"Sou boa nisso. Consigo comer um único M&M, uma única batata frita. Eu sei, isso é tão irritante", disse a atriz.

E o autocontrole vai para além das comidas. Jennifer disse que também é disciplinada quando o assunto é bebida alcoólica.

"[Minha bebida preferida] é uma margarita sem açúcar ou um 'dirty martini' (martini feito com a salmoura da azeitona). Eu só bebo dois ou três drinques, no máximo, e não bebo nada exótico. Quando alguém me pergunta: 'Você gostaria de um drinque com cranberry-coco-sabor-de-pepino ou hibisco ou qualquer coisa do tipo?'. Não, não gostaria".

Por fim, a atriz contou como é a sua rotina de exercícios físicos. No ano passado, Jennifer passou por uma lesão e está voltando aos poucos aos treinos.

"Eu estou voltando para o regime 15-15-15, que é 15 minutos de spinning, 15 minutos de elíptico e 15 minutos de corrida. E depois, à moda antiga, faço academia. Preciso de algum movimento, mesmo que sejam só 10 minutos por dia em um trampolim", contou.