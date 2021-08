Xuxa e Sérgio Mallandro - Reprodução

Xuxa e Sérgio MallandroReprodução

Publicado 04/08/2021 08:29 | Atualizado 04/08/2021 08:52

Rio - Sérgio Mallandro não sabe guardar segredos. Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., o humorista revelou que a apresentadora Xuxa Meneghel viveu um affair com John F. Kennedy Jr, filho do ex-presidente americano John F. Kennedy, nos anos 90.

"Vou até contar um segredo aqui que pouca gente sabe. A Xuxa teve uma parada com o filho do Kennedy. Vê se ela é fraca? Ela não era fraca, não. Eu estava lá em Nova York, e cadê a Xuxa? Ela saiu com John John. Todo mundo queria. Ela era adorada e uma das mulheres mais poderosas do mundo naquele momento", afirmou ele.



Além de falar sobre o affair de Xuxa com Kennedy Jr, que morreu em 1999, aos 38 anos, em um acidente de avião, ele também abriu o jogo se tinha outros interesses na colega. Ele contou que sim.

"Ela nunca quis ter nada comigo, mas eu tentava toda hora. A concorrência era forte também. Mas vivemos muita coisa junto. Quando ela fazia figuração no 'Planeta dos Homens", a gravação ia até tarde e eu ia buscá-la. Muitas vezes ela ia comigo de carona de moto até Marechal Hermes, onde ela morava. Íamos também, eu, ela, a Luiza Brunet e o marido, para a casa da Xuxa em Praia Grande. Ela sempre teve muita liberdade e gostava de pegar sol de topless", relembrou.