Bruna Biancardi posta foto com Neymar e aumenta rumores de affair - Reprodução Internet

Bruna Biancardi posta foto com Neymar e aumenta rumores de affairReprodução Internet

Publicado 04/08/2021 07:43 | Atualizado 04/08/2021 07:48

Rio - A influenciadora digital Bruna Biancardi postou uma foto em que aparece ao lado de Neymar durante as férias do jogador em Ibiza, na Espanha, na madrugada desta quarta-feira. A imagem aumentou os rumores de que os dois estão vivendo um affair. Mais discreto, Neymar também postou uma foto em que Bruna aparece láááá no fundo.

fotogaleria

Publicidade

Os boatos de que Neymar e Bruna estariam vivendo um romance começaram depois que eles foram fotografados bem juntinhos durante um passeio de barco com amigos no último final de semana. No passeio, também estavam Carol Dantas, mãe do filho de Neymar, Davi Lucca, e o marido dela, Vinicius Martinez.