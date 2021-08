Brincando com Fogo - Reprodução

Brincando com FogoReprodução

Publicado 02/08/2021 14:37 | Atualizado 02/08/2021 14:39

Depois de esquentarem os lençóis do "Brincando com Fogo", da Netflix, Brenda Paixão e Matheus Sampaio assumiram o namoro. O casal se conheceu no reality e, hoje, comemoram oito meses de relacionamento.

Nas redes sociais, Brenda publicou um vídeo com vários momentos dos dois com a legenda: "Intensidade de amar. 8 meses de uma vida ao seu lado! Obrigada por me entender, por cuidar de mim, e por me ensinar tanto", escreveu.







O problema é que o clima entre os dois esquentou. Tudo começou com um beijo e depois eles continuaram a relação em uma banheira com pétalas de rosas. "Estamos no limite do limite do fogo", disse Brenda em depoimento ao reality.

No dia seguinte, Lana, a assistente virtual que monitora os participantes, conversou com todos e falou sobre a punição de Matheus e Brenda. "Matheus e Brenda, vi em vocês o despertar de um verdadeiro romance. Mas o que fizeram na suíte é um filme para maiores de 18. Vocês atingiram o limite máximo de uma multa. Querem contar para seus amigos?", perguntou.

Matheus revelou então que os dois fizeram sexo cinco vezes. Lana anunciou a multa de R$ 200 mil, o que resultou na diminuição do prêmio de todos os participantes. O valor foi atualizado para R$ 188 mil. Os outros participantes ficaram revoltados e brigaram com Matheus e Brenda.