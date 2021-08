Alexandre Mortágua - Reprodução Internet

Alexandre MortáguaReprodução Internet

Publicado 04/08/2021 08:32

Rio - Alexandre Mortágua, de 26 anos, filho do ex-jogador Edmundo e Cristina Mortágua, falou sobre seu livro "Aqui, Agora, Todo Mundo" e sobre sua aproximação do pai em entrevista à revista "Quem". "Sou um artista, e artistas precisam se adaptar ao seu tempo para produzir. O livro surgiu em um momento onde não se podia filmar por causa da pandemia e a literatura foi minha forma de continuar trabalhando e produzindo fora do audiovisual. Meus próximos projetos são na literatura e no cinema", disse o rapaz à revista.

A obra é autobiográfica e começa com um relato de Alexandre sobre um pensamento suicida que teve. "O livro narra uma tarde em que eu pensei em me jogar na varanda do meu apartamento. O texto discorre e comenta sobre vários eventos que passaram pela minha cabeça naquele dia. Os eventos não são interligados entre si, mas depois que eu terminei de escrever, eles fizeram bastante sentido juntos", explicou.

A aproximação do pai, Edmundo, não está retratada no livro. "O livro é sobre acontecimentos que passaram pela minha cabeça naquela tarde de outubro que eu pensei em me jogar da varanda. Eu não tinha me aproximado do meu pai até então, ele não está no livro. Mas eu falo bastante da minha mãe", revelou.

Em abril deste ano, após muitas polêmicas, Alexandre passou o aniversário de 50 anos de Edmundo com o ex-jogador. "Pela primeira vez, aos vinte e seis anos, passei um aniversário do meu pai com ele. Me deu um senso de novidade. Eu acreditava que minha relação com meu pai seria conturbada para sempre e já tinha aceitado isso. Conseguir modificar uma situação que eu acreditava ser eterna me deu um senso de que qualquer coisa é possível, toda relação é 'consertável'. Nós ainda estamos nos aproximando, mas serviu bastante para outras relações também".