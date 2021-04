À la Edmundo, Morato cai nas graças da torcida por bela exibição e comemoração em homenagem ao ídolo Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 13:17

Rio - Ídolo do Vasco, Edmundo, que completou 50 anos recentemente, foi homenageado por Morato na vitória do Cruzmaltino sobre o Flamengo na última quinta-feira. Ao marcar o terceiro gol da equipe de São Januário, o atacante comemorou repetindo gesto do Animal na história partida entre os rivais pela semifinal do Brasileiro de 1997, quando o Vasco, que seria campeão do torneio, venceu por 4 a 1.

Vai lá Edmundo, mostra pra esses torcedores de 2019, quem inventou a comemoração!! pic.twitter.com/CZknwHqzpY — Enquetes da Colina | Sorteio no (@enquetescolina) April 16, 2021 O GOL DO MORATO À LA EDMUNDO QUE ACABOU COM O FLAMENGO NO MARACANÃ!



pic.twitter.com/JGfvxqwlzw — Travessão (@notravessao) April 15, 2021

"Já parei tem 12 anos e o Morato nem tem isso de [jogador] profissional (risos), mas fico lisonjeado, fico feliz, acho bacana, emblemático. Acho que falta muito para o Vasco repetir atuações como a de ontem durante uma temporada inteira, mas já é um excelente começo", afirmou em entrevista ao portal "UOL".

Edmundo, que é torcedor do Vasco e costuma se manifestar nas redes sociais sobre o clube da Colina, afirmou que acompanhou o clássico vencido pelo Cruzmaltino pela rádio.

"Eu acabei acompanhando o jogo pelo rádio, mas vi depois a repercussão nas redes sociais e fiquei feliz. A gente fica contente quando tem uma homenagem. Foi bem bacana. Não o conheço, mas o agradeço", disse.