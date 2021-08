Julia e Milena desapareceram após saírem de casa, na madrugada da última segunda-feira, em São Gonçalo e Marechal Hermes, respectivamente. - Arquivo Pessoal

Publicado 08/08/2021 17:26 | Atualizado 08/08/2021 17:41

Rio - As famílias de Julia Sant´Ana Chalita, de 17 anos, e Milena Sellos Taroni, de 16, puderam dar um suspiro de alívio neste domingo de Dia dos Pais ao reencontrarem com as meninas após seis dias desaparecidas. As adolescentes deixaram suas casas na madrugada da última segunda-feira (02). Júlia que mora em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio conheceu Milena, moradora de Marechal Hermes, na Zona Norte pelas redes sociais e as duas marcaram de se encontrarem escondidas dos pais.

Julia e Milena deixaram as suas residências, simultaneamente, no mesmo horário, levando mochilas com roupas e, curiosamente, os gatos de estimação, o que indicava a possibilidade de já terem um destino pré-determinado. Os aparelhos celulares das adolescentes foram desligados, mas na madrugada deste domingo, Milena e Julia entraram em contato com seus familiares para informar o lugar onde estavam.

Os parentes das jovens já estavam na cidade de Juiz de Fora tentando localizá-las desde quinta-feira, quando chegaram ao município através de informações coletadas no computador de Julia. As buscas também contaram com o auxílio da PM de Minas Gerais.

Antes de fugir, Julia chegou a deixar um bilhete para a família explicando o motivo da fuga. "Precisava fazer isso, não me odeiem, me perdoem. Não me procurem até eu voltar (sic)", escreveu a adolescente.

