Homem é preso após assassinar uma pessoa no Morro do Vidigal - Divulgação/PMERJ

Publicado 08/08/2021 16:47

Rio - Um homem foi preso por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vidigal, na tarde deste domingo, depois te assassinar uma pessoa no interior do Morro do Vidigal. De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para uma ocorrência de homicídio, e encontraram o corpo. Os policiais conseguiram deter o suspeito e apreender uma pistola calibre 9mm. A identidade dele não foi divulgada.

Ainda segundo os PMs, o criminoso é suspeito de ter participado de um confronto que resultou na morte de um policial militar, mas a corporação não deu mais detalhes do caso.

Em seguida uma equipe conduziu o bandido à 15ª DP (Gávea) para apresentação da ocorrência. A Delegacia de Homicídios foi acionada para realizar a perícia no local.

A ocorrência está em andamento.

Em atualização.