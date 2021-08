Leniel Borel e o filho Henry - Arquivo pessoal

Publicado 08/08/2021 20:36

Rio - O engenheiro Leniel Borel, pai do menino Henry Borel, que morreu na madrugada do dia 8 de março após ter sido agredido pelo padrasto, o ex-vereador Dr. Jairinho, prestou homenagem ao filho na noite deste domingo de Dia dos Pais. "Filhinho, sinto muita a sua falta. A saudade é muito grande. Tive vontade de desistir de tudo, já pensei em me isolar, pois a vida perdeu a graça sem você", disse ele em um trecho de uma publicação feita em seu Instagram.

Leniel também desabafa e diz que nenhuma criança merecia sofrer. "Nenhuma criança merecia sofrer, nenhum pai merecia perder seu filho, nenhuma família deveria passar fome, mas desde que o pecado entrou no mundo temos visto atrocidades humanas que não podemos simplesmente aceitar".

No fim da homenagem ao filho, o engenheiro cita que continuará buscando por Justiça e espera que sua luta "ajude a inibir qualquer sensação de impunidade a quem afrontou grave e brutalmente o bem maior: a vida".