AGN_2069356 - Rio de Janeiro, BRASIL - *EXCLUSIVO* - Jojo todinho grava clipe em comunidade da zona sul do Rio. A cantora posa paras lentes de plantão, e ainda tira foto com dançarinos. FOTO/ RODRIGO ADÃO/ Daniel Delmiro/AGNEWS. Pictured: Jojo todinho AgNews 6 FEVEREIRO 2021 BYLINE MUST READ: Rodrigo Adao / AgNews Xico Silva telefone: (21) 98240-2501 email: [email protected] Caption Rodrigo Adao / AgNews

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 15:03 | Atualizado 06/02/2021 15:21

Campeã de "A Fazenda 12", da Record, Jojo Todynho foi clicada, neste sábado, no Morro do Vidigal, comunidade da Zona Sul do Rio. A cantora, que apostou num figurino verde curtinho, estava com a equipe para realizar algumas gravações no local e acenou para os paparazzi.



fotogaleria

Publicidade

Simpática, Jojo passeou pelas ruas da comunidade, usando máscara de proteção contra a pandemia de Covid-19, e chegou a posar e fazer vídeos em cima de uma laje.