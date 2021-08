Vacinação contra a covid-19 - Divulgação.

Vacinação contra a covid-19Divulgação.

Publicado 08/08/2021 15:02 | Atualizado 08/08/2021 15:03

Rio - O Ministério da Saúde anunciou que o Estado do Rio irá receber 416 mil doses da vacina contra a covid-19 ainda neste domingo. Em seu perfil oficial no Twitter, o prefeito Eduardo Paes comemorou a chegada das doses, que estão vindo de São Paulo e agradeceu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

"Acabei de saber que a vacina está embarcando em São Paulo e vindo para o Rio! Nosso calendário garantido essa semana! Bora Vacinar! Galera de 26 prepara o braço para amanhã. Estamos na reta final!".

Publicidade

De acordo com Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde, o estado não tinha mais imunizantes para aplicar a primeira dose na segunda-feira (9). Com a entrega de novas doses, o calendário de vacinação no município será mantido.

Segundo a secretaria estadual de Saúde, a previsão é de que cheguem 285.460 doses da Pfizer e 129.600 da Coronavac na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA).