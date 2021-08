Adolescente de 14 anos morre ao cair de prédio comercial na Gardênia Azul - Divulgação

Publicado 08/08/2021 13:52

Rio - Um adolescente, identificado apenas como Matheus, de 14 anos morreu na tarde deste sábado (7) depois de cair de um prédio na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio. Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar a ocorrência e, segundo os militares, Matheus subiu na laje de um estabelecimento comercial em busca de uma pipa, mas o telhado despencou, derrubando o jovem de um altura de dez metros. O adolescente foi encontrado no chão por um familiar.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h e foi constatado o óbito no local. A perícia foi acionada e a ocorrência encaminhada para a 32ª DP (Taquara).

O caso deixou muitos moradores da região assustados com o trágico acidente. Uma testemunha, que afirmou ter presenciado todo o ocorrido, disse que foi um dos dias mais triste da sua vida. "Hoje foi um dos dias mais loucos e triste da minha vida, presenciei uma cena horrível...o menino de uns 14 anos, foi pegar a pipa no telhado de uma loja no ponto do Gardênia...o telhado quebrou e ele caiu lá embaixo, conseguimos arrombar o portão, mas quando entramos, foi triste", descreveu a testemunha.

Uma outra moradora, prima do colega de Matheus, disse que seu primo agora sente muito medo de voltar a soltar pipa. "Ficava os dois na laje, minha tia falou várias vezes que eles iam acabar caindo e acabou que aconteceu, agora Pietro está cheio de medo de laje", disse.

Ainda não há informações sobre o local e horário do enterro do jovem.