São Paulo - Uma das vítimas do desabamento de falésia na praia de Pipa, nesta terça-feira, tentou proteger o filho no momento do acidente. Stella Souza foi encontrada abraçada ao bebê de 7 meses, segundo testemunhas. O marido de Stella, Hugo Pereira, de 32 anos, também morreu soterrado no local.

O destino é um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Norte. Em entrevista ao G1, o empresário Igor Caetano disse ter visto a família quando o acidente aconteceu. Ele contou que a mãe abraçou o filho na tentativa de protegê-lo.

"Ainda deu tempo de a mãe tentar segurar a criança, por isso que os adultos estavam mais machucados, porque a mãe estava abraçada com ele (o bebê)".

Ele disse que as pessoas que estavam no local tentaram ajudar, mas acabaram não conseguindo. "A gente cavou até encontrar o pai, e depois encontramos a mãe e a criança. O menino ainda estava respirando. Por coincidência, uma médica estava passando aqui na hora. Ela tentou reanimar a criança, mas não teve mais jeito", disse Caetano.

Causas da queda da falésia

Conforme as marés enchem e atingem a falésia, sua base vai sendo desgastada, o que deixa a parte de cima mais vulnerável a desabamento.

Por isso, segundo as autoridades locais, placas são sempre colocadas por lá para evitar que os turistas fiquem muito próximos das áreas consideradas perigosas.