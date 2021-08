Idosa de 71 anos cai de penhasco na região montanhosa da Turquia - dailymail / divulgação

Publicado 04/08/2021 17:44

Um alpinista gravou o momento em que a própria sogra caiu de um penhasco de 70 metros de altura, no vilarejo de Tepekov, na Turquia. A idosa de 71 anos não resistiu aos graves ferimentos. O acidente aconteceu na última sexta-feira, 30, durante uma viagem de família em uma floresta nos arredores do vilarejo. As informações são do tabloide britânico Daily Mail.

Kadir Sahiner estava filmando a paisagem e enquanto fazia uma panorâmica do local, Kadir gravou o momento exato que sua sogra, Pumpul Karademir, caminhou até a beira do penhasco para olhar para baixo. Em seguida, ela perdeu o equilíbrio e caiu.

A família inteira assistiu as cenas horríveis. Seus gritos de desespero podem ser ouvidos na gravação.

Ayla também podia ser ouvida alertando sua mãe 'não vá, mãe, não, mãe, não vá', enquanto ela se aproximava da beira do penhasco pouco antes de sua queda fatal.



A polícia e os paramédicos foram chamados ao local e, após uma busca de uma hora, encontraram o corpo da idosa.