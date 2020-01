Modelo britânica de 21 anos morre ao cair de penhasco em ponto turístico de Sidney

Sidney - A modelo britânica Madalyn Davis, de 21 anos, morreu neste último fim de semana ao cair de um penhasco em Sidney, na Austrália. O palco da tragédia foi o Diamond Bay, um dos pontos turísticos mais visitados do país. Davis havia saído para um festa com amigos e foi ao local para ver o nascer do sol. Porém, acabou escorregando no penhasco e não resistiu à queda.

Rebecca Smith, mãe da modelo, entrou em contato com amigos de Davis porque não conseguia encontrá-la. Nessa segunda, a morte da modelo foi confirmada. O serviço de resgate da marinha diz que o grupo de amigos tirava fotos momentos antes da modelo cair. A polícia ainda investiga o que provocou a morte.

Os penhascos de Diamond Bay é um ponto turístico muito frequentado, onde muitas pessoas se arriscam tirando selfies perigosas. Em agosto do ano passado, uma mulher de 27 anos morreu no mesmo local quando tirava uma foto.