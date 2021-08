Vacinação contra a covid-19 - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 07/08/2021 18:26 | Atualizado 07/08/2021 18:38

Rio - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, em uma publicação em seu perfil oficial no Twitter, que o Rio de Janeiro irá receber mais 5% de vacinas contra a covid-19. O objetivo é conter o avanço da variante Delta no estado. Apesar da promessa, não foi informado quando a distribuição irá acontecer.

"Seguimos trabalhando forte para acelerar a vacinação em todo o Brasil. Hoje pela manhã, definimos que o Estado do Rio de Janeiro receberá 5% a mais de vacinas #Covid19 para conter o avanço da variante Delta no estado", disse Queiroga.

O ministro, entretanto, não falou sobre quando os imunizantes chegarão ao estado. Nesta sexta-feira (6), quando o Rio recebeu 223.868 doses, o prefeito Eduardo Paes disse que a quantidade não era suficiente e que caso novas remessas não chegassem, o calendário de vacinação teria que ser interrompido na capital na próxima segunda-feira (8).

Queiroga disse ainda que "desde o início da campanha, já enviamos mais de 15 milhões de doses para o estado do Rio".

Caso a entrega dos imunizantes não seja realizada até este domingo no município do Rio, esta não será a primeira vez que a prefeitura suspende a vacinação após o anúncio de aceleração do calendário e promessa de imunização de toda a população maior de 18 anos até o fim do mês de agosto. No final de julho, a vacinação precisou ser suspensa devido a falta de imunizantes, gerando atrasos no calendário municipal.