Cabos que foram furtados pelo criminosoPolícia Militar / Divulgação

Publicado 07/08/2021 16:54 | Atualizado 07/08/2021 16:56

Rio - Um homem, que não teve a identificação revelada, foi preso na manhã deste sábado após furtar mais de 400 metros de cabo de energia na Estação ferroviária do Maracanã, Zona Norte da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Policiamento Ferroviário faziam um patrulhamento na região quando viram um rapaz em uma área reservada. Ao se aproximarem, os agentes viram que o suspeito estava furtando cabos do local e o detiveram em flagrante.

Com ele, foi apreendida uma mochila com o objeto roubado, além de uma faca. O criminoso foi encaminhado à 19ª DP (Tijuca), onde responderá pelo crime.