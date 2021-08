Adolescente foi socorrido para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Reprodução/GoogleMaps

Publicado 07/08/2021 15:09 | Atualizado 07/08/2021 18:53

Rio - Um adolescente de 16 anos foi baleado e detido após confronto com policiais do 12º BPM (Niterói) na Rua José Antunes, em Inoã, Maricá, por volta das 8h45 deste sábado. De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam um patrulhamento de rotina próximo ao conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, quando foram atacados a tiros por um grupo de criminosos da região.

Ao fim do confronto, os policiais localizaram o menor caído no chão, ferido Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal. Seu estado de saúde é grave.

Com ele, os PMs apreenderam um revólver com numeração raspada, duas munições intactas e quatro deflagradas, drogas e um celular.

Drogas e arma apreendidas com o menor de idade Divulgação

O caso foi direcionado para a 76ªDP (Niterói) e o adolescente está sob custódia.