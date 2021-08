Estudante Jaiane Dias Rodrigues, de 15 anos, desapareceu há 9 dias após sair da casa do namorado, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 03/08/2021 18:14

Familiares e amigos procuram, há 9 dias, pelo paradeiro da estudante Jaiane Dias Rodrigues, de 15 anos, que desapareceu após sair da casa do namorado, em Inhoaíba, Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Moradora de Paracambi, na Região Metropolitana, a adolescente não retornou à residência, tampouco entrou em contato com a família.

O aparelho celular da estudante teria ficado na posse do namorado, que devolveu à família, na quinta-feira passada, após prestar depoimento à polícia e alegar desconhecer o paradeiro da adolescente. De acordo com familiares, apesar de ter o costume de ficar na casa do namorado, Jaiane sempre mantinha contato e não tinha motivos para fugir ou desaparecer.

De acordo com a mãe da adolescente, o sumiço teria ocorrido após um suposto desentendimento entre a filha e o namorado, que teriam se conhecido pelas redes sociais e estavam juntos há cerca de 8 meses. Apesar de saber do relacionamento, familiares disseram que, em muitos momentos, a ida da Jaiane para casa do namorado era à revelia da mãe, que não autorizou que a filha morasse com o jovem de 20 anos.

‘Estamos angustiados’

“Minha filha costumava ficar na casa do namorado, mas sempre avisava. O último contato foi no dia 26, através de mensagens pelo celular, quando avisou que estava saindo e pretendia retornar para casa. Só que não retornou ou deu notícias. Estamos angustiados”, disse a gari Nilda Lanes Dias, de 53 anos, que, com apoio de amigos e familiares, realiza buscas por ruas e hospitais da Zona Oeste.

Investigações- As circunstâncias do desaparecimento estão sendo investigadas por policiais da 35ª DP (Campo Grande). Os agentes já ouviram depoimentos de familiares e do namorado da estudante. Eles realizam diligências na região. Informações sobre o paradeiro da Jaiane podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à 35ª DP (2332-7670) com total sigilo e garantia do anonimato.