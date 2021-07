Idoso Jorge da Rosa, de 67 anos, sumiu após sair da casa de uma das filhas, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense - Arquivo Pessoal

Idoso Jorge da Rosa, de 67 anos, sumiu após sair da casa de uma das filhas, em Belford Roxo, na Baixada FluminenseArquivo Pessoal

Publicado 27/07/2021 14:37

Há 20 dias, familiares e amigos realizam buscas para encontrar o paradeiro do idoso Jorge Luis da Rosa, de 67 anos, que desapareceu após sair da casa de uma das filhas, no bairro Vila Pauline, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

De acordo com familiares, Jorge estava em tratamento de saúde, após sofrer um acidente doméstico, e tomava medicamentos controlados. O idoso saiu de casa sem avisar à família, não portava documentos ou aparelho de telefone celular.

Após o acidente, segundo familiares, o idoso passou a ter problemas na fala e andava com dificuldades. Pedreiro de formação, Jorge morava sozinho em Araruama, na Região dos Lagos, e foi morar, há dois meses, com uma das filhas, na Baixada, para dar sequência ao tratamento de recuperação da saúde.

“Após a queda, meu pai teve um afundamento craniano. Contudo, estava respondendo bem ao tratamento. Estava com problemas na fala e andava com dificuldades. Estamos fazendo as buscas e temos esperança de encontrá-lo em breve”, disse a diarista Cláudia Regina da Rosa, de 43 anos.

Buscas em hospitais e mobilização na Web

Quando saiu de casa, o idoso usava um short preto, camisa cinza, casaco preto e chinelos azul e branco. Familiares realizam buscas em ruas, praças, rodoviárias, hospitais, além de mobilização nas redes sociais. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo).

Informações sobre o paradeiro do idoso podem ser repassadas ao Disque –Denúncia (2253-1177) ou ao Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP), na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que deixa à disposição da população o telefone (21) 98596-7442 (whatsapp) e ressalta a importância da colaboração com informações e denúncias, com garantia de total anonimato.