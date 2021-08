Carro capotou e atingiu outros dois veículos - Reprodução/Google Street View

Carro capotou e atingiu outros dois veículosReprodução/Google Street View

Publicado 07/08/2021 16:22 | Atualizado 07/08/2021 17:33

Rio - Um homem identificado como Diego M. Bragança, de 30 anos, ficou ferido após um acidente envolvendo três veículos, na RJ-106, sentido Maricá, altura do bairro Inoã, Região Metropolitana do Rio, na manhã deste sábado.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 6h29 e segundo a corporação, um dos carros capotou na via. O automóvel atingiu outros dois veículos. A vítima foi socorrida para o Hospital Conde Modesto Leal, em Maricá, pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu).

Segundo a Prefeitura de Maricá, o paciente informou a equipe médica da unidade de saúde que não apresentava visão turva, náusea ou vômito. Sem queixas respiratória e abdominal. Foi solicitado uma tomografia de tórax e abdômen, além de radiografia do tornozelo e do pé esquerdo. No entanto, ele saiu à revelia sem ter realizado os exames.