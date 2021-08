Rio de Janeiro

Vigilância identifica criança de 5 anos infectada pela variante delta em São Sebastião do Alto

Por conta da confirmação, a Secretaria Municipal de Educação decidiu suspender as aulas presenciais da rede na terça-feira por tempo indetermindado. Os leitos de UTI para covid na cidade estão com 100% de ocupação. Já os de enfermaria estão com 80%

