O Governador Cláudio Castro no Fórum Regional de Lideranças Femininas Governo do Rio de Janeiro/ Eliane Carvalho

Publicado 07/08/2021 16:40

Rio - No dia em que a Lei Maria da Penha completa 15 anos , o Governo do Estado, representado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, promoveu neste sábado (7) o, em São Francisco de Itabapoana. O encontro fez parte das atividades do Governo Presente, programa que percorre as regiões Norte e Noroeste desde a quinta-feira (5). O governador Cláudio Castro participou da abertura da reunião, quando assinou a, um compromisso com projetos e ações estaduais para o enfrentamento da violência.

"Estar aqui nesse fórum tão importante, numa data tão simbólica, é muito significativo na minha vida. Sempre cobrei atenção especial das Secretarias de Polícia Militar e de Polícia Civil nesse sentido, e preparamos nossas equipes para atuarem de tal forma que as mulheres vítimas fiquem mais à vontade e confiantes na hora de denunciar e recebam um atendimento qualificado e diferenciado", ressaltou o governador.

No evento, a primeira-dama do estado e presidente de honra do RioSolidario, Analine Castro, lembrou que o Norte e Noroeste fluminense têm cinco prefeitas eleitas. Para ela, a liderança feminina nestes municípios ajuda no fortalecimento de políticas públicas."Essa representatividade nos enche de orgulho e faz com que a gente consiga construir uma sociedade melhor. A mulher na política traz um novo olhar, que nos faz despertar para a criação de políticas públicas, especialmente para o público feminino. A mulher deve ter a dignidade e os direitos garantidos sempre", afirmou Analine.O fórum marcou, ainda, a comemoração dos dois anos do programa da, que já atendeu mais decom medidas protetivas contra agressores."Momentos como este são importantes para dar visibilidade ao que o Governo do Estado está fazendo, além de apontar caminhos para o futuro", comemorou a tenente-coronel da PM Cláudia Moraes, coordenadora da Patrulha Maria da Penha.Ao todo, a polícia realizou nessas regiões 8.098 atendimentos diretos, como fiscalizações de medida protetiva, visitas domiciliares e assistência a mulheres em situação de violência, além de 642 ações comunitárias, como doações e palestras.