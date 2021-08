Rodrigo Simas, Marcello Melo Jr e Lucy Ramos - Reprodução/Montagem

Publicado 06/08/2021 20:22 | Atualizado 06/08/2021 20:22

A reta final do 'Super Dança dos Famosos' promete fortes emoções e logo na primeira rodada da penúltima fase da competição, dois campeões foram eliminados na programa gravado nesta sexta-feira (6) e que vai ao ar no domingo. Nos ritmos salsa e tango, Rodrigo Simas levou a melhor e passou para a próxima etapa. Já Marcello Melo Jr e Lucy Ramos, vencedores da 'Dança' em 2014 e 2020, respectivamente, deram adeus ao quadro comandado por Tiago Leifert.

Os três casais foram avaliados por Deborah Secco, Thiago Fragoso e o cantor Thiaguinho no júri artístico. Na parte técnica Claudia Mota e Carlinhos de Jesus deram as notas próximas aos participantes. Marcello Melo Jr, que durante essa semana já tinha se incomodado com o suposto favoritismo de Paolla Oliveira, saiu decepcionado.

Na quarta-feira (4), o ator deixou um comentário irônico em uma postagem feita no perfil do Gshow, que enalteceu a apresentação da loira no funk. "Boa... Um dia, eu vou tirar dez no funk de todos os jurados na Super Dança dos Famosos. Quem sabe eu apareço aqui... Ih, lembrei: Eu gabaritei. Viva o funk. Mas homem também sabe dançar. Gshow, fica a dica", alfinetou o agora eliminado da 'Super Dança dos Famosos'.