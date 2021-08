Yanna Lavigne - Reprodução

06/08/2021

Yanna Lavigne usou as redes sociais nesta sexta-feira (6) para contar sobre as sensações do primeiro trimestre da nova gravidez. A atriz espera seu segundo filho com Bruno Gissoni e contou que tem sentido muito enjoo, diferente de sua primeira gestação. Ela e o ator são pais de Madalena, de 4 anos. "Sabem que falam que nenhuma gestação é igual a outra, né? E de fato não é. Da Madalena eu não senti absolutamente nada... desculpa, estou enjoada", disse, pausando a frase. "E essa aqui não está sendo bolinho não, viu? Já passei por algumas coisitas. O primeiro trimestre de muito enjoo", disse.

Ela explicou aos seguidores os truques que tem usado para diminuir os enjoos. "Sabe o que me melhora enjoo? Pode ser esquisito, mas melhora muito chupar limão com sal ou então comer bastante azeitona. Sabe aquela bem azeda, bem salgada, que não deve fazer bem para tua retenção líquida? Mas passa o enjoo", contou para logo completar "Vocês sabem a parte boa de estar enjoada?", perguntou em vídeo, brincando, ao mostrar Bruno Gissoni fazendo massagem em seus pés.