Bruno Di Simone e Darlan Cunha - Reprodução/Montagem

Publicado 06/08/2021 05:00 | Atualizado 06/08/2021 05:34

O ator Darlan Cunha e o youtuber Bruno Di Simone foram vítimas de um golpe. Eles foram convidados para serem jurados no concurso de beleza 'Miss e Mister Beleza Brasil Five Marie 2021', que não foi realizado. Os dois vêm recebendo mensagens de pessoas que se inscreveram no concurso, pagaram a taxa e não tiveram o valor devolvido. "Essas pessoas dizem que o Luiz Eduardo Santos (organizador do evento) não responde às mensagens. Eu apenas ia ser jurado e já pedi para que minha imagem seja retirada do material de divulgação do concurso que nunca existiu. Assim como os inscritos, eu também fui vítima de um golpe", contou Bruno à coluna.