Sérgio HondjakoffReprodução

Publicado 06/08/2021 15:38 | Atualizado 06/08/2021 15:54

O ator Sérgio Hondjakoff, conhecido por fazer o personagem Cabeção em seis temporadas de 'Malhação', no início dos anos 2000 na Globo, confessou que estava internado em uma clínica de reabilitação em Pindamonhangaba (SP). "Menti. Desculpa, eu menti para preservar a minha família e principalmente para preservar o meu filho de um aninho porque eu não queria que ele tomasse conhecimento desse fato um dia porque tudo fica gravado na internet. Peço que entendam a minha situação e me perdoem. Eu lamento muito pela confusão e até breve", disse em vídeo divulgado no 'A Tarde É Sua', nesta sexta-feira (6).

Logo depois das primeiras notícias sobre o cárcere privado de internos em uma clínica de reabilitação no interior de São Paulo, Sérgio Hondjakoff fez um vídeo negando a informação e garantindo que estava em Resende, no Rio, com a família. Só que horas depois já circulava nas redes sociais uma foto dele na delegacia tirada por uma fã.

O ator de 37 anos foi levado para a delegacia após uma ação da Polícia Civil e do Ministério Público que interditou a clínica de reabilitação na quarta-feira, dia 4. Segundo o MP, o espaço mantinha os pacientes em tratamento contra dependência química em cárcere privado, trancados em quartos e sem acesso às chaves.